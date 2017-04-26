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Китайцы спустили на воду первый авианосец собственной постройки

Китайцы спустили на воду первый авианосец собственной постройки
26 апреля 2017 - 11:30 AMT

PanARMENIAN.Net - В Китае спустили на воду первый авианосец собственной постройки. Это событие произошло на фоне роста напряженности в районе Корейского полуострова.

К постройке собственного авианосца Пекин приступил в 2013 году. Спуск на воду авианосца был произведен после празднования годовщины основания Военно-морских сил Китая. В то же время его окончательный ввод в строй ожидается не раньше 2020 года, пишет РБК со ссылкой на портал Sina.com.

О планах спустить на воду авианосец, которому присвоили тип 001А, Китай сообщил в конце марта. На корабль уже установлено радиолокационное оборудование, а рабочие завершили покраску корпуса. В то же время неизвестно, размещено ли на нем какое-либо вооружение.

На вооружении флота Китая уже стоит авианесущий крейсер «Ляонин». Первый китайский авианосец изначально был заложен в Советском Союзе как авианесущий крейсер «Рига» проекта 1143.6. Он был спущен на воду в 1988 году в Николаеве, а в 1990 году его переименовали в «Варяг». После распада СССР он был передан Украине, которая направила предложение о его покупке в КНР. В 1998 году «Варяг» был приобретен китайской компанией Chong Lot Travel Agency Ltd за $20 млн. Компания утверждала, что построит на его базе парк развлечений, однако после транспортировки в Китай он был передан Военно-морскому флоту и прошел реконструкцию. На вооружение он был принят в 2012 году.

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