СМИ: Аграмунт согласился уйти в отставку с поста президента ПАСЕ

PanARMENIAN.Net - Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт объявит о своей отставке 27 апреля. Аграмунт готов добровольно сложить полномочия после выступления короля Испании Фелипе VI в зале заседаний, пишет Eurointegration.com со ссылкой на собственные источники.

Главы политических групп, в свою очередь, пообещали не блокировать участие президента ПАСЕ в работе «королевской панели». По информации издания, возможность «сохранить лицо» перед королем была единственным условием, которое глава ПАСЕ выдвинул депутатам для ухода с должности.

Аграмунт не будет даже появляться в сессионном зале 26-28 апреля, за исключением одного часа, когда он приведет короля в зал и будет слушать его с кресла в президиуме ассамблеи. Далее он проводит короля на родину, а после закрытия сессии – придет на заседание Бюро, чтобы официально объявить об отставке.

Письменное заявление Аграмунт привезет на заседание Бюро ПАСЕ в Праге 29 мая. Уже в июне Ассамблея сможет избрать нового президента.

В марте делегация депутатов ПАСЕ из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии во главе с Педро Аграмунтом, а также российские парламентарии с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым посетили Сирию, где встретились, в том числе, с президентом страны Башаром Асадом. Многие участники ПАСЕ выразили беспокойство в связи с этой поездкой. Открывая весеннюю сессию Ассамблеи, Аграмунт извинился за свой поступок, назвал его «ошибкой» и пояснил, что встреча с Асадом не выражает поддержку его режима.

Педро Аргамунт являлся содокладчиком Мониторингового комитета Совета Европы по Азербайджану. Согласно организации «Европейская инициатива стабильности» (ESI), со дня вступления в Совет Европы Азербайджан использовал «Икорную дипломатию», куда входили подарки, бесплатные поездки и деньги, для создания группы апологетов внутри ПАСЕ, которые постоянно действуют в интересах Азербайджана.