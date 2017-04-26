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«Репортеры без границ»: Армения опустилась на 79-е место в рейтинге свободы прессы 2017 года

«Репортеры без границ»: Армения опустилась на 79-е место в рейтинге свободы прессы 2017 года
26 апреля 2017 - 12:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения заняла 79-е место из 180 стран в рейтинге свободы прессы 2017 года, составленном международной правозащитной организацией «Репортеры без границ» (Reporters Without Borders). Таким образом, страна опустилась на 5 позиций с 74-го места в 2016 году.

Согласно докладу, печатные СМИ в Армении разнообразны и поляризованы, в Интернете преуспевают журналистские расследования, однако, у вещательных СМИ есть проблемы с плюрализмом.

В докладе РБГ отмечается, что насилие со стороны полиции в отношении журналистов продолжается и до сих пор остается безнаказанным в стране.

Из соседних стран наилучшее место занимает Грузия - 64, а Азербайджан,Турция и Иран занимаю 162-е, 155-е и 165-е места, соответственно.

Рейтинг США упал на 2 позиции, сейчас страна занимает 43-е место, Великобритании - тоже 2 позиции до 40 места. Россия сохранила прошлогоднюю позицию в нижней части рейтинга, занимая 148-е место.

Первое место в списке занимает Норвегияи, второе - Швеция, третье - Финляндия, ранее лидировавшая в рейтинге. На другом конце списка находятся Сирия (177), Туркменистан (178), Эритрея (179) и КНДР (180).

В отчете РБГ указывается, что ситуация со свободой слова ухудшилась в двух третях отраженных в списке стран, а общее число государств, в которых ситуация со СМИ характеризовалась как «хорошая» или «скорее хорошая», уменьшилось на 2.3%.

Всемирный рейтинг свободы прессы публикуется ежегодно с 2002 года по инициативе РБГ. Он позволяет оценить 180 стран по их достижениям в области плюрализма мнений, независимости СМИ, уважения безопасности и свободы журналистов.

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