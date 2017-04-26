В Армении с 27 апреля ожидается потепление на 6-8 градусов
26 апреля 2017 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 27-28 апреля, 1 мая ожидается погода без осадков. С 29-30 после полудня в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.
С 27 апреля по 1 мая температура воздуха постепенно повысится на 6-8 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы усиление ветра до 15-20 м/с.
В Ереване 27-28 апреля, 1 мая ожидается погода без осадков. С 29-30 апреля после полудня ожидается дождь с грозой, во время грозы усиление ветра до 15-18 м/с.
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