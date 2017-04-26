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Отрывок из новой книги Мартина попал в кадр 7-го сезона «Игры престолов»

Отрывок из новой книги Мартина попал в кадр 7-го сезона «Игры престолов»
26 апреля 2017 - 13:11 AMT

PanARMENIAN.Net - На одной из фотографий 7-го сезона популярного сериала «Игра престолов» засветился отрывок из новой книги Джорджа Мартина «Мир льда и огня» со спойлерами.

На фотографии видно, как персонажи сериала Сэм и Джилли что-то читают, внимание поклнников привлекла книга в руках Джилли, отрывок из которой они долго пытались расшировать. Это удалось одному из пользователей Reddit.

Так, выяснилось, что на странице напечатан отрывок из книги Мартина «Мир льда и огня»,которая рассказывает об истории Вестероса. Отрывок повествует о персонаже под именем Азор Aхай - человеке, который, как предполагается, должен спасти всех: «Согласно пророчеству, наш герой возродится, чтобы пробудить драконов из камня и заново выковать великий меч - Светозарный. Тот, что поверг тьму много тысяч лет назад».

Говорится о его возвращении. Этот легендарный персонаж в любом случае рассматривается как человек, который, в конечном счете спасет Вестерос.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми» и шесть сезонов. Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Седьмая часть сериала станет предпоследней, дата выхода восьмого сезона не раскрывается.

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