Глава МИД РА: Признание Чехией Геноцида армян - ценный вклад в дело предупреждения геноцидов
26 апреля 2017 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Признание Геноцида армян парламентом Чехии - ценный вклад в высокое дело предупреждения геноцидов и преступлений против человечества. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, прокомментировав признание Палатой депутатов парламента Чехии Геноцида армян в Османской империи 1915 года.
Парламент Чехии 25 апреля осудил Геноцид армян, совершенный Османской империей в 1915 году. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. «Палата депутатов парламента Чехии 104 голосами за «признала Геноцид армян», — написал он в своем микроблоге в Twitter.
«Армения приветствует принятие Палатой депутатов парламента Чехии резолюции о признании и осуждении Геноцида армян и других преступлений против человечества.
Резолюция Палаты депутатов парламента Чехии вместе с осуждающими Геноцид армян заявлениями президента этой страны Милоша Земана – ценный вклад Чешской Республики в высокое дело предупреждения геноцидов и преступлений против человечества», – заявил Налбандян.
102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.
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Ле Пен также затронула тему Геноцида армян. Она заявила, что в случае избрания президентом продолжит чтить память жертв Геноцида армян
Об этом сообщается в распространенном партией заявлении.
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