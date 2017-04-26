Глава МИД РА: Признание Чехией Геноцида армян - ценный вклад в дело предупреждения геноцидов

PanARMENIAN.Net - Признание Геноцида армян парламентом Чехии - ценный вклад в высокое дело предупреждения геноцидов и преступлений против человечества. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, прокомментировав признание Палатой депутатов парламента Чехии Геноцида армян в Османской империи 1915 года.

Парламент Чехии 25 апреля осудил Геноцид армян, совершенный Османской империей в 1915 году. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. «Палата депутатов парламента Чехии 104 голосами за «признала Геноцид армян», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

«Армения приветствует принятие Палатой депутатов парламента Чехии резолюции о признании и осуждении Геноцида армян и других преступлений против человечества.

Резолюция Палаты депутатов парламента Чехии вместе с осуждающими Геноцид армян заявлениями президента этой страны Милоша Земана – ценный вклад Чешской Республики в высокое дело предупреждения геноцидов и преступлений против человечества», – заявил Налбандян.

102 года прошло с Геноцида армян в Османской империи. 24 апреля 1915 года правительство младотурок приказало депортировать всю армянскую интеллигенцию Стамбула.