Uber планирует запустить летающие такси без водителя к 2020 году
26 апреля 2017 - 13:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Руководство фирмы Uber объявило о планах сотрудничества сразу с несколькими авиапроизводителями, вместе с которыми компания планирует уже к 2020 году разработать и протестировать систему автоматических воздушных такси.
По словам менеджеров Uber, новая система будет испытываться в двух городах: Дубае и техасском Далласе. Разработка самой конструкции летающих электромашин уже идет - в ней принимают участие компании Embraer and Bell Helicopter, пишет BBC.
Несмотря на то, что заявления Uber сильно напоминают научную фантастику, компания планирует продемонстрировать первую рабочую модель системы (под рабочим названиемUber Elevate Network) на Всемирной выставке в Дубае в 2020 году. Обычные пассажиры должны получить возможность пользоваться летающими такси без водителя чуть позже, к 2023 году.
Хотя технология эта еще не опробована, руководство Uber полагает, что со временем путешествие на автоматическом воздушном такси будет стоить примерно столько же, во сколько сейчас пассажиру обходится поездка на обычной машине.
Впервые о разработке новой системы в компании заговорили в октябре 2016 года: по замыслу авторов идеи, взлет и посадку воздушные автомобили будут производить вертикально, как вертолет, но работать при этом должны с минимальным шумом, а выброс вредных веществ - за счет электродвигателя - будет и вовсе отсутствовать. Как сказано в заявлении Uber, цель компании - «дать клиентам в будущем возможность просто нажать кнопку и заказать скоростной полет по городу или между городами». Возможность передвигаться по воздуху и не стоять в пробках на автомагистралях позволит существенно снизить время, проведенное в пути.
В настоящий момент Uber инвестирует серьезные деньги в разработку полностью автономных машин без водителя - компании даже предъявлен судебный иск в связи с нарушением прав в сфере интеллектуальной собственности при использовании этой технологии.
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