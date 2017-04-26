Стала известна дата выхода нового эпизода «Звездных войн»

PanARMENIAN.Net - The Walt Disney Company и Lucasfilm сообщили о дате выхода новой серии киноэпопеи «Звездные войны». Показ девятого эпизода начнется 24 мая 2019 года.

Этот фильм станет заключительным в третьей трилогии «Звездных войн», говорится в сообщении на официальном сайте, посвященном космической саге. Название фильма пока неизвестно, режиссером картины стал Колин Треворроу, пишет BBC.

Седьмой эпизод вышел на экраны 2 года назад, в 2015 году. Это был фильм «Звездные войны: Пробуждение силы», который побил множество рекордов по кассовым сборам. В 2016 году в прокат вышел «Изгой-один: Звездные войны. Истории».