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Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 поступит в продажу в июне

Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 поступит в продажу в июне
26 апреля 2017 - 15:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 станет доступен на домашнем корейском рынке в июне.

Цена на устройство составит 700 тысяч корейских вонов, то есть около 620 долларов. Это примерно на 255 долларов дешевле, чем цена оригинального Galaxy Note 7 на момент старта продаж в 2016 году. Тогда он предлагался в Корее за 988 900 вонов, то есть 875 долларов, пишет Ferra.ru со ссылкой на корейское издание ETNews.

В конце марта компания Samsung Electronics официально подтвердила планы вернуть восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 в продажу, в тех случаях, где это возможно.

Согласно более ранним слухам, продажи восстановленных Galaxy Note 7 могут стартовать в июне 2017 года в Индии и Вьетнаме. Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 получат аккумуляторы емкостью 3000-3200 мАч, что меньше, чем оригинальные, но взрывоопасные, 3500 мАч. Устройства также обзаведутся новыми корпусами, так что дизайн может слегка отличаться от изначально. Все прочие аппаратные компоненты останутся в точности такими, как у оригинала. При этом он выйдет с установленной свежей версией операционной системы — Android 7.0 Nougat.

Отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.

Ссылки по теме:
The Verge. Samsung's refurbished Galaxy Note 7 will reportedly go on sale in June
Ferra.ru: Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 выйдет в июне
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