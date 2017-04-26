Более 4000 человек пострадали из-за вспышки кори в Европе
26 апреля 2017 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщила об эпидемии кори в 14 странах Европы с начала 2017 года. За указанный период к врачам обратились более четырех тысяч пациентов в Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании и Швейцарии.
Больше всего больных зарегистрировано в Румынии и Италии, сообщалось о летальных исходах. Также отмечены случаи передачи вируса медперсоналу.
Специалисты предполагают, что распространение кори стало возможным из-за снижения числа привитого населения стран Европы, и отсутствия ограничительных мероприятий в регионах, из-за чего болезнь смогла вырваться. Роспотребнадзор обращает внимание соотечественников на сложившуюся обстановку и просит учитывать этот фактор при планировании поездок, передает Lenta.ru.
Корь — крайне заразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых и характерной сыпью на коже. Корью болеют преимущественно дети в возрасте двух-пяти лет, взрослые переносят болезнь тяжелее детей.
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