Армения с 7 золотыми медалями заняла 2 место на Дельфийских играх

PanARMENIAN.Net - Представители Армении завоевали 16 медалей по итогам XII молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ. Об этом 26 апреля заявил в ходе пресс-конференции замминистра культуры Армении Артур Погосян.

Двенадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ проходила 18-23 апреля в Екатеринбурге. В смотре принимали участие представители Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана и других стран.

«Исполнительное искусство наших детей поразило судьей конкурса. Армения на этих играх зарегистрировала свой лучший результат – 7 золотых, 5 серебренных и 4 бронзовых медалей», - заявил Погосян, добавив, что в общекомандном зачете Армения заняла второе место после России, передает «Новости-Армения».

По ее словам, Дельфийские игры - это своеобразные Олимпийские игры в сфере культуры, в которых принимают участие дети и юноши до 25 лет.

Армения принимает участие в молодежных Дельфийских играх с 2002-ого года. В 2017 году в Екатеринбурге Армению на конкурсе представляли 29 участников в 11 номинациях.

Представители Армении удостоились высших наград в номинациях «Пианино», «Национальный инструмент», «Народное пение», «Живопись», «Академическое пение».

Армянские участники, завоевавшие медали, удостоились дипломов Министерства культура Армении.