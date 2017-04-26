ФСБ предотвратила теракт на Сахалине
26 апреля 2017 - 16:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская спецслужба предотвратила теракт в общественном месте на Сахалине, задержаны двое сторонников группировки «Исламского государства» (ИГ).
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на о. Сахалин пресечена деятельность сторонников запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство», планировавших совершение резонансного террористического акта на объекте массового пребывания людей", - сообщил в Центре общественных связей ФСБ, передает Интерфакс.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в городе Южно-Сахалинск задержаны гражданин одной из Центральноазиатских республик и гражданин России, информирует ЦОС.
«В ходе обысков по местам их проживания обнаружено и изъято СВУ (самодельное взрывное устройство – ред.) с готовыми поражающими элементами, компоненты для его изготовления, пропагандистские материалы ИГ и запрещенная экстремистская литература. В мобильных телефонах задержанных обнаружены схемы изготовления СВУ», - рассказали в спецслужбе.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства выявленной противоправной деятельности, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
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