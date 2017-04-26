В Армению прибудет принцесса Иордании Дина Майред
26 апреля 2017 - 16:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армению приедет генеральный директор Фонда по борьбе с раком имени короля Хуссейна в Иордании принцесса Дина Майред.
Она прибудет для участия в мероприятии «Конгресс переживших рак», которое состоится 28 апреля. Принцесса выступит на мероприятии со специальной речью.
Ереванский государственный медицинский университет и Армянская ассоциация гематологии и онкологии 28 апреля проведет мероприятие «Конгресс переживших рак».
Самое значимое
В годы Геноцида армян семья бабушки Айастан была убита, а она выходя из сарая, подожгла его вместе со спящими внутри турками.
Как сообщают организаторы, эти люди были выбраны за свое мужество, решимость и воздействие, позволившие им внести исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма.
Согласно решению правительства, будет ликивидировано требование о заполнении иностранцами соответствующей анкеты для получения въездной визы на пограничных контрольно-пропускных пунктах.
Операции были проведены в Гематологическом центре им. Р.О. Йоляна Минздрава РА заведующим отделением трансплантации Медицинского центра университета Гамбург-Эппендорф Николаусом Крегером вместе с командой трансплантологов гематологического центра
Partner news
Последние новости
Футболиста английского «Бернли» дисквалифицировали на полгода за ставки Бартон в период с 26 марта 2006-го года до 13 мая 2016-го сделал 1260 ставок на различные события, нарушив правила FA.
АКБА банк предлагает МСБ кредиты GREEN Кредиты GREEN предоставляются со сроком 2-5 лет, на сумму до 500 млн драмов, с процентной ставкой от 10.9% годовых
Россия вывезла половину своей группы с авиабазы Хмеймим в Сирии Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.
Иранский МИД раскритиковал действия Турции в Ираке Действия Турции в Ираке являются нарушением суверенитета и территориальной целостности страны, Тегеран поддерживает позицию Багдада по этому вопросу.