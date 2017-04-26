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Олланд призвал членов правительства Франции помешать Ле Пен победить в выборах

Олланд призвал членов правительства Франции помешать Ле Пен победить в выборах
26 апреля 2017 - 16:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Франции Франсуа Олланд призвал членов правительства страны сделать все возможное, чтобы кандидат «Национального Фронта» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов получила наиболее низкий результат. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон (24.01%) и лидер партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен (21.30%). Второй тур пройдет 7 мая.

«Президент Республики попросил всех министров принять полное участие в кампании второго тура и сделать так, чтобы Марин Ле Пен получила максимально низкий из возможных результат», - сказал Ле Фоль по итогам заседания французского кабинета министров в Елисейском дворце, передает РИА Новости.

Он отметил, что Макрон, скорее всего, одержит верх, однако вопросы вызывает то, с каким именно «счетом».

«Победа Эммануэля Макрона вероятна, я уже об этом говорил, проблемой является результат «Национального Фронта», который будет зависеть от мобилизации всех сил. Получит Ле Пен 30-35% или 40% - это не одно и то же», - заявил Ле Фоль.

Представитель правительства обратил внимание на то, что в 2002 году, благодаря мобилизации усилий противников Нацфронта, результат его основателя - Жан-Мари Ле Пена - во втором туре выборов остался на уровне первого тура (16.86% и 17.79%).

Партию «Национальный Фронт» во Франции традиционно называют ультраправой, хотя такой она была лишь во времена руководства Жан-Мари Ле Пена, а с приходом его дочери смягчила позиции и занимает правый фланг. Оппоненты Нацфронта постоянно разыгрывают эту карту: партию Ле Пен называют «нереспубликанской», и практически всегда (в 2012 году Нацфронту все же удалось провести в национальное собрание двух депутатов из 577) кандидаты от Нацфронта во вторых турах выборов любого уровня терпят поражение, вне зависимости от того, кто им противостоит.

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Ria.ru: Олланд призвал министров сделать все, чтобы у Ле Пен был худший результат
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