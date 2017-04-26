Олланд призвал членов правительства Франции помешать Ле Пен победить в выборах
26 апреля 2017 - 16:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Франции Франсуа Олланд призвал членов правительства страны сделать все возможное, чтобы кандидат «Национального Фронта» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов получила наиболее низкий результат. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль.
Первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон (24.01%) и лидер партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен (21.30%). Второй тур пройдет 7 мая.
«Президент Республики попросил всех министров принять полное участие в кампании второго тура и сделать так, чтобы Марин Ле Пен получила максимально низкий из возможных результат», - сказал Ле Фоль по итогам заседания французского кабинета министров в Елисейском дворце, передает РИА Новости.
Он отметил, что Макрон, скорее всего, одержит верх, однако вопросы вызывает то, с каким именно «счетом».
«Победа Эммануэля Макрона вероятна, я уже об этом говорил, проблемой является результат «Национального Фронта», который будет зависеть от мобилизации всех сил. Получит Ле Пен 30-35% или 40% - это не одно и то же», - заявил Ле Фоль.
Представитель правительства обратил внимание на то, что в 2002 году, благодаря мобилизации усилий противников Нацфронта, результат его основателя - Жан-Мари Ле Пена - во втором туре выборов остался на уровне первого тура (16.86% и 17.79%).
Партию «Национальный Фронт» во Франции традиционно называют ультраправой, хотя такой она была лишь во времена руководства Жан-Мари Ле Пена, а с приходом его дочери смягчила позиции и занимает правый фланг. Оппоненты Нацфронта постоянно разыгрывают эту карту: партию Ле Пен называют «нереспубликанской», и практически всегда (в 2012 году Нацфронту все же удалось провести в национальное собрание двух депутатов из 577) кандидаты от Нацфронта во вторых турах выборов любого уровня терпят поражение, вне зависимости от того, кто им противостоит.
Самое значимое
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Часть сокращений касается стран, которые считаются стратегически важными в Вашингтоне. К примеру, помощь Украине, которую призывали проводить политические и экономические реформы, грозит снизиться на 68,8%
Согласно докладу, 2016 году общий объем военных расходов в мире вырос на 0,4% по сравнению с 2015 годом, до $1.69 трлн
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Partner news
Последние новости
Футболиста английского «Бернли» дисквалифицировали на полгода за ставки Бартон в период с 26 марта 2006-го года до 13 мая 2016-го сделал 1260 ставок на различные события, нарушив правила FA.
АКБА банк предлагает МСБ кредиты GREEN Кредиты GREEN предоставляются со сроком 2-5 лет, на сумму до 500 млн драмов, с процентной ставкой от 10.9% годовых
В мемориальном комплексе памяти жертв Геноцида прошел традиционный сбор цветов Лепестки цветов, которые тысячи людей принесли к Вечному огню в память о жертвах Геноцида армян, используются для изготовления бумаги для благодарственных грамот, а стебельки – в качестве удобрения.
Грузинская авиакомпания обвиняет Турцию в воспрепятствовании развитию авиации в стране По его словам, компания ведет переговоры с арабскими партнерами по поводу приобретения двух самолетов, которые будут осваивать новые направления. В связи с этим меморандум будет подписан в конце месяца