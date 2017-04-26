Уелданов-Галустян на суде в Баку не признал причастность к обороту наркотиков
26 апреля 2017 - 17:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Судебное разбирательство по делу гражданина России армянской национальности Марата Уелданова-Галустяна началось 26 апреля в Бакинском суде по тяжким преступлениям, сообщает haqqin.az.
Заседание прошло в закрытом режиме. Прокурор зачитал обвинительный акт.
Сообщается, что Уелданов не признал себя виновным. Были заслушаны показания пяти свидетелей. Процесс продолжится 28 апреля.
Гражданин России армянского происхождения Марат Уэлданов-Галустян был задержан 9 июня 2016 года государственной службой Азербайджана по ст. 234.4.3 УК Азербайджана — «за производство, хранение, оборот и транспортировку наркотиков». Через несколько дней после задержания в посольство обратилась гражданка Мирзоян, которая сделала заявление, что задержанный является ее братом, его настоящая фамилия — Галустян, и задержан он не за незаконный оборот наркотиков, а по подозрению в шпионаже.
Марат долгое время работал в Баку, периодически приезжая в Москву. Он взял фамилию жены — Уелданов, и под этой фамилией ездил в столицу Азербайджана. Об аресте Марата сестра узнала от его партнера — Елены Макаренко, которую также задержали в СИЗО на 15 суток — только за то, что она состоит с ним в деловых отношениях. 17 августа 2016 года официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив, что министерство иностранных дел России не видит национального подтекста в аресте гражданина России Марата Уелданова-Галстяна в Баку.
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