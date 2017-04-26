Грузинская авиакомпания обвиняет Турцию в воспрепятствовании развитию авиации в стране

PanARMENIAN.Net - Турецкая компания TAV, управляющая тбилисским аэропортом не заинтересована в том, чтоб превратить Грузию в международный авиахаб. Об этом заявил глава грузинской авиакомпании Air Georgia Георгий Кодуа.

В то же время бизнесмен заявляет, что нынешний оператор тбилисского аэропорта – турецкая компания TAV - незаинтересована в том, чтоб Грузия становилась международным авиахабом, а авиационная индустрия быстро развивалась, передает «Коммерсант».

«TAV - это своеобразный феномен. Ни одна грузинская авиакомпания на сегодняшний день не сможет конкурировать с «Турецкими авиалиниями», которые делают погоду на грузинском авиационном рынке. TAV всячески стремится к тому, чтоб именно Турция была авиационным центром региона, а Грузия была бы просто саттелитом. Это четкий план, который осуществляется, и если правительство Грузии не вмешается в ситуацию, то она не изменится» - заявил Кодуа.

По его словам, если все продолжится в нынешних темпах, то Грузии понадобится 20-30 лет, чтоб хоть как-то приблизиться к «Турецким авиалиниям».

«Догнать не получится и за 100 лет, так как для того, чтоб Грузия напрямую была связана с Европой и Азией, нужна революция в авиации, а TAV, который лоббирует интересы Турции, этого не допустит» - заявил он.

«Турецкие авиалинии» осуществляют около 1000 рейсов по всему миру, их пассажиропоток составляет 50-70 млн человек в год.