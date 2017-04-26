Грузинская авиакомпания обвиняет Турцию в воспрепятствовании развитию авиации в стране
26 апреля 2017 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкая компания TAV, управляющая тбилисским аэропортом не заинтересована в том, чтоб превратить Грузию в международный авиахаб. Об этом заявил глава грузинской авиакомпании Air Georgia Георгий Кодуа.
В то же время бизнесмен заявляет, что нынешний оператор тбилисского аэропорта – турецкая компания TAV - незаинтересована в том, чтоб Грузия становилась международным авиахабом, а авиационная индустрия быстро развивалась, передает «Коммерсант».
«TAV - это своеобразный феномен. Ни одна грузинская авиакомпания на сегодняшний день не сможет конкурировать с «Турецкими авиалиниями», которые делают погоду на грузинском авиационном рынке. TAV всячески стремится к тому, чтоб именно Турция была авиационным центром региона, а Грузия была бы просто саттелитом. Это четкий план, который осуществляется, и если правительство Грузии не вмешается в ситуацию, то она не изменится» - заявил Кодуа.
По его словам, если все продолжится в нынешних темпах, то Грузии понадобится 20-30 лет, чтоб хоть как-то приблизиться к «Турецким авиалиниям».
«Догнать не получится и за 100 лет, так как для того, чтоб Грузия напрямую была связана с Европой и Азией, нужна революция в авиации, а TAV, который лоббирует интересы Турции, этого не допустит» - заявил он.
«Турецкие авиалинии» осуществляют около 1000 рейсов по всему миру, их пассажиропоток составляет 50-70 млн человек в год.
Самое значимое
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Часть сокращений касается стран, которые считаются стратегически важными в Вашингтоне. К примеру, помощь Украине, которую призывали проводить политические и экономические реформы, грозит снизиться на 68,8%
Согласно докладу, 2016 году общий объем военных расходов в мире вырос на 0,4% по сравнению с 2015 годом, до $1.69 трлн
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Partner news
Последние новости
Футболиста английского «Бернли» дисквалифицировали на полгода за ставки Бартон в период с 26 марта 2006-го года до 13 мая 2016-го сделал 1260 ставок на различные события, нарушив правила FA.
АКБА банк предлагает МСБ кредиты GREEN Кредиты GREEN предоставляются со сроком 2-5 лет, на сумму до 500 млн драмов, с процентной ставкой от 10.9% годовых
В мемориальном комплексе памяти жертв Геноцида прошел традиционный сбор цветов Лепестки цветов, которые тысячи людей принесли к Вечному огню в память о жертвах Геноцида армян, используются для изготовления бумаги для благодарственных грамот, а стебельки – в качестве удобрения.
Уелданов-Галустян на суде в Баку не признал причастность к обороту наркотиков Судебное разбирательство по делу гражданина России армянской национальности Марата Уелданова-Галустяна началось 26 апреля в Бакинском суде по тяжким преступлениям.