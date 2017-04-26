В США нашли объяснение желтизны Симпсонов и миньонов

PanARMENIAN.Net - Тому факту, что в большинстве мультфильмов наиболее запоминающиеся персонажи нарисованы в желтой гамме, нашли объяснение.

Во-первых, такие герои, как Симпсоны, миньоны, Губка Боб, Баттерс («Южный парк») и Винни-Пух лучше видны на фоне голубого неба или воды — это объясняется цветовой теорией, согласно которой в контексте телевидения желтый является противоположностью синему, передает Lenta.ru со ссылкой на NME.

Данное сочетание, по мнению представителя сети Channel Frederator Джейкоба Аткинсона, представляет собой наиболее контрастную пару, учитывая то, что большинство событий в анимационных шоу происходит на фоне неба. Второе объяснение — цветовая психология, согласно которой желтый цвет выражает радость, энергию и активность — наиболее существенные качества для мультипликационных персонажей.

Наконец, желтый цвет — один из немногих, который не может быть спутан с другим, как, к примеру, в случае с дальтонизмом (когда не различаются красный и зеленый). Именно в таких оттенках выполнены самые бросающиеся в глаза предметы — такси, заграждения и предупредительные знаки.