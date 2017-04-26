В США нашли объяснение желтизны Симпсонов и миньонов
26 апреля 2017 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Тому факту, что в большинстве мультфильмов наиболее запоминающиеся персонажи нарисованы в желтой гамме, нашли объяснение.
Во-первых, такие герои, как Симпсоны, миньоны, Губка Боб, Баттерс («Южный парк») и Винни-Пух лучше видны на фоне голубого неба или воды — это объясняется цветовой теорией, согласно которой в контексте телевидения желтый является противоположностью синему, передает Lenta.ru со ссылкой на NME.
Данное сочетание, по мнению представителя сети Channel Frederator Джейкоба Аткинсона, представляет собой наиболее контрастную пару, учитывая то, что большинство событий в анимационных шоу происходит на фоне неба. Второе объяснение — цветовая психология, согласно которой желтый цвет выражает радость, энергию и активность — наиболее существенные качества для мультипликационных персонажей.
Наконец, желтый цвет — один из немногих, который не может быть спутан с другим, как, к примеру, в случае с дальтонизмом (когда не различаются красный и зеленый). Именно в таких оттенках выполнены самые бросающиеся в глаза предметы — такси, заграждения и предупредительные знаки.
Самое значимое
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Часть сокращений касается стран, которые считаются стратегически важными в Вашингтоне. К примеру, помощь Украине, которую призывали проводить политические и экономические реформы, грозит снизиться на 68,8%
Согласно докладу, 2016 году общий объем военных расходов в мире вырос на 0,4% по сравнению с 2015 годом, до $1.69 трлн
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Partner news
Последние новости
Футболиста английского «Бернли» дисквалифицировали на полгода за ставки Бартон в период с 26 марта 2006-го года до 13 мая 2016-го сделал 1260 ставок на различные события, нарушив правила FA.
АКБА банк предлагает МСБ кредиты GREEN Кредиты GREEN предоставляются со сроком 2-5 лет, на сумму до 500 млн драмов, с процентной ставкой от 10.9% годовых
В мемориальном комплексе памяти жертв Геноцида прошел традиционный сбор цветов Лепестки цветов, которые тысячи людей принесли к Вечному огню в память о жертвах Геноцида армян, используются для изготовления бумаги для благодарственных грамот, а стебельки – в качестве удобрения.
Уелданов-Галустян на суде в Баку не признал причастность к обороту наркотиков Судебное разбирательство по делу гражданина России армянской национальности Марата Уелданова-Галустяна началось 26 апреля в Бакинском суде по тяжким преступлениям.