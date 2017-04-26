Иранский МИД раскритиковал действия Турции в Ираке

PanARMENIAN.Net - Действия Турции в Ираке являются нарушением суверенитета и территориальной целостности страны, Тегеран поддерживает позицию Багдада по этому вопросу. Об этом заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

25 апреля генштаб сообщал о гибели около 70 членов курдских формирований в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и РПК на севере Ирака. Власти Ирака осудили авиаудар Турции.

«Этот шаг является нарушением суверенитета и территориальной целостности Ирака, Иран поддерживает позицию властей Ирака по этому вопросу», — говорится в сообщении, распространенном на сайте иранского МИД, передает РИА Новости.

26 апреля генштаб ВС Турции сообщил о проведении воздушной операции против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, в ходе которой было уничтожено шесть курдских повстанцев. После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.