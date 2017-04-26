Россия вывезла половину своей группы с авиабазы Хмеймим в Сирии
26 апреля 2017 - 18:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия вывезла почти половину своей авиагруппировки с авиабазы Хмеймим на территории Сирии. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.
По его словам, это произошло в связи с тем, что количество террористических формирований в Сирии уменьшилось. Рудской добавил, что с начала военной операции в Сирии ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов и нанесли около 77 тысяч авиаударов по позициям боевиков, передает Tvrain.ru
Он также рассказал, что полностью ликвидировать потенциал террористов пока не удалось.Рудской пояснил, что террористические организации ИГ и «Джабхат ан-Нусра» «оказывают ожесточенное сопротивление» и «демонстрируют готовность к продолжению бескомпромиссной и затяжной борьбы».
По информации Генштаба России, с начала действий российских ВС в Сирии удалось освободить 695 населенных пунктов «Это позволило вернуть в места постоянного проживания свыше 108 тысяч беженцев», — сказал Рудской.
Президент России Владимир Путин в марте 2016 года заявил о начале вывода основной части российской военной группировки с территории Сирии, причиной вывода группировки стало выполнение ими поставленных задач. В октябре 2015 года в Госдепе заявили, большая часть российских авиаударов была нанесена по сирийской оппозиции, которые выступают против правительства Башара Асада.
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