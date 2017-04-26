АКБА банк предлагает МСБ кредиты GREEN

PanARMENIAN.Net - АКБА-Кредит Агриколь Банк предлагает представителям малого и среднего бизнеса кредиты GREEN в рамках совместной программы с немецким Банком KfW «Энергоэффективность для МСБ».

Кредиты GREEN предоставляются со сроком 2-5 лет, на сумму до 500 млн драмов, с процентной ставкой от 10.9% годовых.

Подробно о кредитах GREEN можно узнать здесь.

В случае необходимости банк осуществит бесплатный энергоаудит и консалтинг, который обеспечит максимальную эффективность инвестиций. При этом минимум 70% предоставляемой суммы должно быть направлено на обеспечение энергоэффективности.

ЗАО «АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК» (бывший Банк Крестьянской Взаимопомощи Армении, ACBA) основано в 1995 году в рамках программы Евросоюза TACIS. В сентябре 2006 года французская Банковская группа Кредит Агриколь стала самым крупным акционером банка, осуществив значительные инвестиции в капитал.