Футболиста английского «Бернли» дисквалифицировали на полгода за ставки

PanARMENIAN.Net - Футболиста английского «Бернли» Джоуи Бартона дисквалифицировали на полтора года за игру в букмекерской конторе.

34-летний полузащитник был дисквалифицирован после того, как признал свою вину. Об этом сообщается на официальном сайте Английской футбольной ассоциации (FA).

Бартон в период с 26 марта 2006-го года до 13 мая 2016-го сделал 1260 ставок на различные события, нарушив правила FA.

Бартон также был оштрафован на 30 тысяч фунтов и получил предупреждение на будущее. В ноябре 2016 года Бартон уже был дисквалифицирован на один матч ставки на футбол.