Европарламент начал процедуру лишения депутатской неприкосновенности Ле Пен
26 апреля 2017 - 19:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Европарламент (ЕП) начал процедуру лишения депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен, кандидата в президенты Франции, депутата европарламента от «Национального фронта».
Соответствующий запрос был направлен французскими следственными органами в ЕП 14 апреля. Политика заподозрили в том, что она использовала фонды Евросоюза для выплат зарплат своим помощникам, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Двум бывшим соратникам Ле Пен, которые входят в состав Европарламента, уже предъявлены обвинения в присвоении имущества.
25 апреля в преддверии второго тура президентских выборов Марин Ле Пен временно отошла от руководства «Национальным фронтом». Как пояснила политик, такое решение она приняла из-за искреннего убеждения, что глава государства должен объединять всех людей и ей необходимо быть выше межпартийных распрей.
23 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон набрал 24,01 процента, Марин Ле Пен — 21,3 процента. Они вышли во второй тур, которой пройдет 7 мая.
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