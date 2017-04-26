Шарапова обыграла Винчи в первом матче после дисквалификации

PanARMENIAN.Net - Россиянка Мария Шарпова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте (призовой фонд - более $ 700 тысяч). В матче первого раунда она обыграла итальянку Роберту Винчи со счетом 7:5, 6:3.

Встреча, прошедшая на центральном корте "Порше-Арены", продолжалась 1 час 43 минуты. Россиянка сделала 11 эйсов (ее соперница - ни одного), продемонстрировала высокий процент реализации первой подачи - 81. Также Шарапова позволила итальянке сделать лишь один брейк, в то время как сама четырежды взяла подачу соперницы, пишет ТАСС.

В следующем круге соперницей Шараповой станет другая россиянка Екатерина Макарова.

Шарапова провела первый матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Дисквалификация Шараповой завершилась 26 апреля, организаторы турнира серии "премьер" в Штутгарте прислали россиянке специальное приглашение - wild card.

Ранее Шарапова встречалась с Винчи дважды, и оба раза победила. В 2007 году россиянка была сильнее итальянки в первом круге Открытого чемпионата США (6:0, 6:1), а в 2012 году победила ее в 1/8 финала турнира в американском Индиан-Уэллсе - 6:2, 6:1.