Азербайджан получил от России новую партию оружия и военной техники
27 апреля 2017 - 10:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия поставила в Азербайджан новую партию оружия и военной техники. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.
«Согласно соглашению о военно-техническом сотрудничестве, подписанному между Азербайджаном и РФ, в страну доставлена очередная партия боеприпасов и новейшей военной техники различного назначения», - говорится в сообщении.
При этом Минобороны не сообщает, какие именно виды российского оружия и техники доставлены в Азербайджан.
Отмечается, что новая продукция военного назначения, доставленная судами из России и принятая в Баку с участием экспертов, будет передана в соответствующие воинские части. В кратчайшие сроки будет обеспечено принятие закупленных новых комплектов боеприпасов и боевой техники на вооружение подразделений ВС Азербайджана, а также их полная готовность к боевому применению.
Как сообщили в ведомстве, обучение личного состава, который будет применять новое вооружение и военную технику, проводится российскими инструкторами.
«Кроме того, с применением самых новейших технологий осуществляется поэтапная модернизация используемого оружия и техники», - сказано в сообщении.
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