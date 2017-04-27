Азербайджан получил от России новую партию оружия и военной техники

PanARMENIAN.Net - Россия поставила в Азербайджан новую партию оружия и военной техники. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

«Согласно соглашению о военно-техническом сотрудничестве, подписанному между Азербайджаном и РФ, в страну доставлена очередная партия боеприпасов и новейшей военной техники различного назначения», - говорится в сообщении.

При этом Минобороны не сообщает, какие именно виды российского оружия и техники доставлены в Азербайджан.

Отмечается, что новая продукция военного назначения, доставленная судами из России и принятая в Баку с участием экспертов, будет передана в соответствующие воинские части. В кратчайшие сроки будет обеспечено принятие закупленных новых комплектов боеприпасов и боевой техники на вооружение подразделений ВС Азербайджана, а также их полная готовность к боевому применению.

Как сообщили в ведомстве, обучение личного состава, который будет применять новое вооружение и военную технику, проводится российскими инструкторами.

«Кроме того, с применением самых новейших технологий осуществляется поэтапная модернизация используемого оружия и техники», - сказано в сообщении.