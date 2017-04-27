Трамп разрешил Пентагону пересмотреть число военных в Ираке и Сирии
27 апреля 2017 - 09:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональда Трамп наделил Пентагон полномочиями по пересмотру системы ограничений американского военного контингента, действующего в Ираке и Сирии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Представители Пентагона подтвердили агентству эту информацию, но добавили, что пока никаких изменений сделано не было. Военное ведомство также отметило, что главной стратегией американских военнослужащих в Ираке и Сирии остается поддержка местных сил в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
Отмечается, что распоряжение президента США не только дает Пентагону больше полномочий в принятии решений, но и может привести к увеличению численности американских войск в упомянутых странах. Официально в рамках одобренной при президенте Бараке Обаме программы контингент войск США в Ираке достигает 5 262 человек. При этом в Сирии насчитывается 503 американских военных. Reuters отмечает, что в реальности это число может быть больше на несколько тысяч.
Ранее CNN сообщал, что Пентагон рассматривает возможность временной переброски на север Сирии регулярных подразделений американской армии. Если соответствующую инициативу одобрит Дональд Трамп, это станет фундаментальным сдвигом в политике Вашингтона по отношению и к Дамаску, и к ИГ.
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