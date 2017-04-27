СМИ: ВВС Израиля нанесли удар в окрестностях аэропорта в Дамаске
27 апреля 2017 - 09:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Израильские ВВС атаковали один из объектов в районе международного аэропорта в Дамаске.
В результате атаки в окрестностях воздушной гавани начался сильный пожар. По предварительной информации, ударам подверглась находящаяся там военная база. Информация о возможных жертвах и их числе отсутствует, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Аль-Алям».
Отмечается, что атакованную военную базу использовали силы, поддерживаемые Ираном. Их снабжали по воздушному коридору между Дамаском и Тегераном. По информации источников агентства, всего было зафиксировано пять ударов.
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