СМИ: ВВС Израиля нанесли удар в окрестностях аэропорта в Дамаске

PanARMENIAN.Net - Израильские ВВС атаковали один из объектов в районе международного аэропорта в Дамаске.

В результате атаки в окрестностях воздушной гавани начался сильный пожар. По предварительной информации, ударам подверглась находящаяся там военная база. Информация о возможных жертвах и их числе отсутствует, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Аль-Алям».

Отмечается, что атакованную военную базу использовали силы, поддерживаемые Ираном. Их снабжали по воздушному коридору между Дамаском и Тегераном. По информации источников агентства, всего было зафиксировано пять ударов.

21 апреля Израиль нанес авиаудар по сирийской армии близ Голанских высот. Были атакованы три позиции на территории Сирии в ответ на артобстрел по контролируемой Израилем зоне.