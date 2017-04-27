ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 350 выстрелов
27 апреля 2017 - 09:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 26 на 27 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня 45 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 350 выстрелов. Подразделения Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической обстановкой на передовой, продолжая уверенно нести боевое дежурство.
25 апреля и в ночь на 26 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-зербайджанских войск нарушили режим прекращения огня около 55 раз.За указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 650 выстреловиз стрелкового оружия различного калибра.
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