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В США сняли новый докфильм о последствиях отрицания Геноцида армян

В США сняли новый докфильм о последствиях отрицания Геноцида армян
27 апреля 2017 - 14:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский Национальный Комитет Америки опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook трейлер нового документального фильма о последствиях отрицания Геноцида армян «Архитекторы отрицания» (Architects of Denial).

В ролике представлены мнения историков и рассказы выживших после Геноцида. Также эксперты объясняют последствия отрицания Геноцида.

В трейлере цитируется выступление голливудского актера Джорджа Клуни (на премии «Аврора» в апреле 2016 года в Ереване – ред.), где он вспоминает о словах Адольфа Гитлера «Кто сейчас вспомнит о резне армян» и отвечает «Весь мир помнит!».

Свое мнение также выражает основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж, который подчеркивает «влиятельность турецкого лобби, что не позволяет говорить о доказательствах Геноцида».

Ожидается, что премьера документального фильма состоится 6 октября 2017 года.

Ссылки по теме:
Architects of Denial's Facebook page
LifeZette. Dean Cain Is Taking on the Armenian Genocide
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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