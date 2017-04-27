В США сняли новый докфильм о последствиях отрицания Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Армянский Национальный Комитет Америки опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook трейлер нового документального фильма о последствиях отрицания Геноцида армян «Архитекторы отрицания» (Architects of Denial).

В ролике представлены мнения историков и рассказы выживших после Геноцида. Также эксперты объясняют последствия отрицания Геноцида.

В трейлере цитируется выступление голливудского актера Джорджа Клуни (на премии «Аврора» в апреле 2016 года в Ереване – ред.), где он вспоминает о словах Адольфа Гитлера «Кто сейчас вспомнит о резне армян» и отвечает «Весь мир помнит!».

Свое мнение также выражает основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж, который подчеркивает «влиятельность турецкого лобби, что не позволяет говорить о доказательствах Геноцида».

Ожидается, что премьера документального фильма состоится 6 октября 2017 года.