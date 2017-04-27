В США сняли новый докфильм о последствиях отрицания Геноцида армян
27 апреля 2017 - 14:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский Национальный Комитет Америки опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook трейлер нового документального фильма о последствиях отрицания Геноцида армян «Архитекторы отрицания» (Architects of Denial).
В ролике представлены мнения историков и рассказы выживших после Геноцида. Также эксперты объясняют последствия отрицания Геноцида.
В трейлере цитируется выступление голливудского актера Джорджа Клуни (на премии «Аврора» в апреле 2016 года в Ереване – ред.), где он вспоминает о словах Адольфа Гитлера «Кто сейчас вспомнит о резне армян» и отвечает «Весь мир помнит!».
Свое мнение также выражает основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж, который подчеркивает «влиятельность турецкого лобби, что не позволяет говорить о доказательствах Геноцида».
Ожидается, что премьера документального фильма состоится 6 октября 2017 года.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
Самое значимое
Об этом заявил режиссер фильма Терри Джордж в интервью государственному телевидению.
Фестиваль пройдет в Анкаре 21-30 апреля. В программу армянской делегации вошли 11 фильмов.
Музыка всемирно известного армянского композитора Арама Хачатуряна и симфония рок-певца и композитора армянского происхождения Стаса Намина 22 апреля прозвучат в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского в память о жертвах Геноцида армян.
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