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МИД РФ: Удары Турции по курдам в Ираке и Сирии неприемлемы

МИД РФ: Удары Турции по курдам в Ираке и Сирии неприемлемы
27 апреля 2017 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - МИД России считает неприемлемыми удары Турции по курдам в Ираке и Сирии в обход правительств этих стран. Об этом говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве напомнили, что курды «реально противостоят «на земле» террористическим группировкам, прежде всего ИГИЛ (ИГ).

«В условиях, когда война с террором в Ираке и Сирии еще далека от завершения, такие действия однозначно не способствуют консолидации антитеррористических усилий, накаляют и без того напряженную обстановку», — подчеркивается в сообщении.

МИД выразил особую озабоченность тем, что турецкие силы нанесли удары по территории суверенных государств в обход законных правительств. Подобные акции неприемлемы и идут вразрез с основополагающими принципами межгосударственных отношений, подчеркнули в ведомстве.

МИД также призвал стороны к «политической дальновидности» и фокусировке внимания на важнейшей задаче — противодействии террористам.

Ранее операцию Турции против курдов раскритиковал госдеп США.

Во вторник Турция нанесла удары по позициям курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. В результате погибли около 70 человек. Анкара ранее неоднократно критиковала Вашингтон за поставки оружия сирийским курдам, которых США считают своими союзниками в борьбе с ИГ.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предупредил Россию, США и северный Иракский Курдистан об операции.

Отряды курдского сирийского ополчения (YPG) призвали к созданию бесполетной зоны на севере страны после ударов турецких ВВС.

«Только объявление севера Сирии бесполетной зоной поможет YPG свободно защищать страну. Турция должна придерживаться бесполетной зоны», — цитирует агентство заявление YPG.

Генштаб ВС Турции сообщил 25 апреля о гибели около 70 членов курдских формирований в ходе авиаударов по позициям сил самообороны курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

Ссылки по теме:
Ria.ru. МИД назвал неприемлемыми удары Турции по курдам в Ираке и Сирии
Ria.ru. Курды призвали к созданию бесполетной зоны над Сирией после ударов Турции
TASS. Moscow ‘seriously concerned’ about Turkish airstrikes in Iraq, Syria
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