LA Times объяснил, почему Ким Кардашьян поддержала фильм «Обещание»

PanARMENIAN.Net - На премьерном показе фильма «Обещание» (The Promise) в Голливуде все обратили внимание на прическу и платье Ким Кардашьян, однако никто не отметил причину, почему она прошла по «красной дорожке», даже будучи больной гриппом, пишет LA Times.

Чудесное спасение семьи Кардашьян

Как отмечает издание, историческая эпопея «Обещание» является первым крупнобюджетным художественным фильмом, который рассказал о зверствах Геноцида армян, а эта тема близка семье Кардашян.

Будучи девочкой, она часто слышала историю о том, как ее прапрадеды избежали смерти благодаря письму, в котором говорилось: «Здесь все будут убиты. Бегите в Лос-Анджелес, Калифорния».

Кардашьяны поверили, что мальчик, который доставил письмо, является предсказателем и покинули родину, преодолев путь длиной более 7 тысячи миль до Калифорнии в 1914 году.

«Все думали, что они сошли с ума. Но все (Геноцид армян) случилось спустя несколько месяцев», - так рассказывает звезда реалити-шоу историю переселения ее предков.

Вклад Ким в продвижение фильма

Хотя издание напоминает о том, что многие знаменитости приняли участие в промокампании фильма, однако Кардашьян со своими 5.1 млн последователями в микроблоге Twitter остается крупнейшим маркетинговым активом. Она уже четыре раза размещала записи о фильме в этой соцсети.

Американская звезда реалити-шоу также публиковала на своей странице статьи о Геноциде армян из американской прессы, призывая экс-президента США Барака Обаму произнести слово «Геноцид».

Гордость за нацию

«Поскольку я выросла в Беверли-Хиллз, мы никогда не слышали о других армянах. Каждый раз люди спрашивали нас, какой мы национальности и откуда приехали. Я была очень горда», - вспоминает Кардашьян, передает «Новости-Армения».

По ее словам, отец учил ее тому, что «семья - это все» и требовал помнить о своем наследии.

Издание напоминает, что в первый раз Кардашьян посетила историческую родину в 2015 году. Хотя в Армении у нее нет родственников, во время путешествия она встретила много людей, которые знали ее семью.

«Соседи рассказали, что Кардашяны работали на сырной ферме, у них были две лошади и тележка, которые стоили столько же, сколько два частных самолета в наши дни. Наша семья была единственной в городе, у которой был бассейн. Было так интересно узнать нашу историю», - вспоминает Кардашьян.

Телезвезда считает, что главное желание армянской общины - быть услышанными, поэтому она поведет смотреть фильм «Обещание» всю семью.

«Я думаю, что очень важно, чтобы люди просто узнали о том, что произошло. Это может случиться с каждым, и у нас нет выбора. Но когда случившееся не признают, ты начинаешь бояться, что это произойдет снова. Это ужасно», - считает Кардашьян.

История Геноцида армян и армянская община США

Издание напоминает, что 24 апреля 1915 года правительство Османской империи начало систематические этнические чистки от армян, жертвой которых стали полтора миллиона человек. В эти годы по примеру семьи Кардашян империю покинуки и другие армяне.

Согласно последней переписи населения, жителями графства Лос-Анджелес являются более 200 тысяч человек армянского происхождения. Каждый год они организуют масштабные шествия в день памяти жертв Геноцида армян. Но многие истории жертв Геноцида еще неизвестны широкой общественности.

О фильме

Киноиндустрия также неохотно обращалась к этой теме. Только благодаря стараниям и колоссальным инвестициям миллиардера и экс-владельца Metro-Goldwyn-Mayer Кирка Крокоряна стало возможным производство фильма, в котором снялись голливудские звезды. Именно он настоял, чтобы любовная тема стала главной в фильме.

Действие исторической драмы разворачивается в последние дни существования Османской империи. Тема Геноцида армян раскрыта на фоне любовной истории, так как в основе сюжета лежит любовный треугольник между студентом-медиком по имени Микаел Погосян, прекрасной Анной Кесарян и американским журналистом из Парижа Крисом Майерсом.

Несмотря на все попытки турецких пользователей понизить рейтинг фильма в Imdb, издание сообщает, что прокатчик нашелся, а кассовые сборы за один уик-энд составили $4.1 млн.

Американская премьера фильма состоялась 21 апреля.

В Армении и России фильм выходит в прокат 27 апреля.