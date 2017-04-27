Послевоенный дневник Кеннеди продан на аукционе в США за $718 тысяч
27 апреля 2017 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Дневник 35-го президента США Джона Кеннеди, который он вел в ходе поездки по послевоенной Европе, продан на американском аукционе RR Auction за 718 тысяч долларов.
Новым владельцем 61-страничного документа стал коллекционер Джозеф Олсоп (Joseph Alsop), коллекционирующий вещи, связанные с Кеннеди. В 1960-х годах, когда ему было 16 лет, Олсоп сам встречался с Кеннеди в доме своего дяди, известного колумниста того времени.
«Думаю, что это замечательный предмет, посвященный развитию Кеннеди как личности. Он показывает удивительный уровень понимания мировых событий в очень молодом возрасте», — сказал Олсоп, передает РИА Новости.
Дневник был написан в 1945 году, когда 28-летний будущий президент путешествовал в качестве журналиста по послевоенной Европе. В нем Кеннеди описывал свои впечатления о послевоенной Германии и излагал свои взгляды на ситуацию в мире. В частности, он писал о Гитлере и ООН, выражая сомнения в эффективности только формирующейся на тот момент международной организации.
На аукцион дневник будущего американского лидера выставила его бывший помощник Дейдри Хандерсон (Deirdre Henderson), получившая его из рук самого президента в конце 1950-х годов.
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