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В новом ролике фильм «Чужой: Завет» связали с «Прометеем» (видео)

В новом ролике фильм «Чужой: Завет» связали с «Прометеем»
 27 апреля 2017 - 13:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В сети появился пролог фильма «Чужой: Завет».26 апреля 20th Century Fox выложила в сеть короткий ролик, в котором связываются события «Прометея» с сюжетом «Чужой: Завет».

В двухминутном видео два персонажа (Шоу и андроид Дэвид), которые выжили после бойни на планете LV-223, отправляются на родину Создателей. Шоу восстанавливает андроида, который затем помещает ее в состояние анабиоза. В конце видео корабль прибывает на планету, где явно живет технологически продвинутая цивилизация.

Ролик завершается цитатой из стихотворения Перси Биши Шелли «Озимандия» (в котором речь идет о тщете земного бытия и скоротечности времени – ред.): «Взгляните на мои великие деянья, владыки всех времен, всех стран и всех морей!».

«Чужой: Завет» выйдет в прокает 19 мая.

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AceShowbiz. 'Alien: Covenant' New Prologue Reveals 'Prometheus' Big Mystery
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