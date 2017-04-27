Греческий МИД осудил политику Турции по пересмотру границ
27 апреля 2017 - 11:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Греции осудило высказывания министра по европейским делам Турции Омера Челика, поставившего под сомнение принадлежность Греции острова Агатониси.
«Мы однозначно осуждаем продолжающуюся ревизионную политики Турции, которая делает провокационные заявления, ставя под сомнение международно признанные границы, сложившиеся исторически и гарантируемые международным правом в прошлом веке», — говорится в заявлении.
«Мы обращаемся в международное сообщество и в государства-члены ООН в связи с продолжением попыток пересмотра и опасным поведением Турции», — заявил греческий МИД, передает РИА Новости.
Как говорится в документе, печальное впечатление вызывает то, что на этот раз под сомнение международное право поставил министр, ответственный за присоединение Турции к Европейскому союзу.
Агатониси расположен в Эгейском море и входит в группу Додеканесских островов. Она находится в 30 километрах к востоку от Патмоса и недалеко от турецкого побережья. Согласно публикациям в греческих СМИ, накануне Челик, комментируя посещение на Пасху министром национальной обороны Паноса Камменоса военного гарнизона на Агатониси, заявил, что «Агатониси принадлежит Турции».
«Это турецкая земля. То, что сделал Камменос, не серьезно», — сказал Челик.
Отношения с Турцией были в центре внимания прошедшего 26 апреля в Афинах под председательством премьер-министра Алексиса Ципраса правительственного совета по внешней политике и обороне. Официальных заявлений по итогам совета не было, однако СМИ сообщают со ссылкой на участников совещания, что, по оценкам, «режим Эрдогана» будет нагнетать проблемы во Фракии, в Эгейском море и на Кипре. Участники совещания согласились, что турецкие вызовы должны решаться «со стратегическим спокойствием», с информированием международных организаций, а также повышением готовности Вооруженных сил.
Показательно, что за день до заседания турецкие истребители 71 раз нарушили пределы греческого воздушного пространства и произошло четыре «виртуальных» боя. По мнению обозревателей, рост числа нарушений связан с очередным отказом греческого суда выдать по новому запросу Турции восьмерых военнослужащих, бежавших в Грецию в июле прошлого года после попытки государственного переворота.
Самое значимое
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Часть сокращений касается стран, которые считаются стратегически важными в Вашингтоне. К примеру, помощь Украине, которую призывали проводить политические и экономические реформы, грозит снизиться на 68,8%
Согласно докладу, 2016 году общий объем военных расходов в мире вырос на 0,4% по сравнению с 2015 годом, до $1.69 трлн
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Partner news
Последние новости
ГУГА: Цены на авиабилеты в Армении снизятся в ближайшее время Подписание в ближайшее время соглашениям между Арменией и ЕС о всеобъемлющих воздушных перевозках приведет к снижению цен на авиабилеты и повышению качества услуг.
Социально необеспеченные граждане Армении получат медстрахование Разработка концепции проекта внедрения Института медицинского омбудсмена в Армении будет завершена до 25 мая.
Министры обороны Армении и Ирана обсудили в Москве карабахское урегулирование Глава оборонного ведомства Армении в рамках проходящей в Москве конференции по международной безопасности обсудил со своим иранским коллегой Хосейном Дехганом вопрос урегулирования карабахского конфликта.
Абрамян помог освободить 5 российских моряков из плена в Ливии Пятеро российских моряков вернулись ночью из Ливии вместе с Заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, Первым заместителем министра промышленности и торговли Глебом Никитиным и Президентом Союза армян России, Посол Доброй Воли ЮНЕСКО Ара Абрамяном.