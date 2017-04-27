Министры обороны Армении и Ирана обсудили в Москве карабахское урегулирование
27 апреля 2017 - 12:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава оборонного ведомства Армении в рамках проходящей в Москве конференции по международной безопасности обсудил со своим иранским коллегой Хосейном Дехганом вопрос урегулирования карабахского конфликта. Об этом сообщали из пресс-службы Министерства обороны Армении.
Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, а также процесс карабахского урегулирования. Министры в очередной раз подчеркнули, что у конфликта нет военного решения.
В тот же день Саркисян встретился с министром обороны Сербии Зораном Джорджевичем. Отметив общность армянского и сербского народов, стороны выразили уверенность, что встреча послужит прекрасным заделом для дальнейшего углубления армяно-сербского сотрудничества, в частности, в военно-технической, научно-исследовательской, военно-медицинской, военно-образовательной сферах.
Министр обороны Армении Виген Саркисян принимает участие в VI Московской конференции по международной безопасности MCIS-2017),которая проходит 26-27 апреля. Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Минобороны России.
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