Футболистом Вааном Бичахчяном интересуется турецкий «Галатасарай»

PanARMENIAN.Net - Футболист гюмрийского «Ширака» и сборной Армении до 19 лет Ваан Бичахчян входит в сферу интересов турецкого футбольного клуба «Галатасарай».

Отмечается, что «Галатасарай» ищут замену португальскому футболисту Бруме, который собирается покинуть турецкий клуб, сообщает Ermenihaber.am со ссылкой на Fotospor.

Отмечается, что Бичахчян - перспективный молодой футболист, за которым «Галатасарай» начал следить с отборочных матчей ЧЕ среди юношей до 19 лет. Турецкое издание считает схожим стиль игры армянского футболиста с Кевином де Брюйне.

Ранее сообщалось, что футболист гюмрийского «Ширака» и сборной Армении до 19 лет Ваан Бичахчян включен в список игроков, претендующих на титул лучшего молодого футболиста Европы.