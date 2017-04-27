// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Меркель: Турецкий референдум осложнил отношения с ЕС

Меркель: Турецкий референдум осложнил отношения с ЕС
27 апреля 2017 - 13:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Референдум в Турции о внесении поправок в конституцию серьезно осложнил отношения между Брюсселем и Анкарой. Об этом 27 апреля заявил канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы уважаем право турецкого народа принимать решение о внесении конституционных поправок», — сообщила она, отметив при этом, что большое беспокойство вызывают сообщения о нарушениях во время голосования.

«Турецкое правительство должно принять это во внимание», — добавила канцлер, выступая в бундестаге, передает Lenta.ru.

По словам главы немецкого правительства, то, что «Турция окончательно отвернулась от Европы, совсем не хорошо».

26 апреля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может пересмотреть свою позицию по вопросу вступления в Евросоюз, если Брюссель продолжит и дальше тянуть время.

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в основной закон страны. Согласно предварительным итогам, поправки поддержали 51.4 процента участников голосования.

Миссия наблюдателей ОБСЕ объявила, что проведение референдума не соответствовало стандартам Совета Европы: избиратели не получили объективной информации о реформе, на ряде участков отсутствовали наблюдатели от общественных организаций, оппозиция не получила достаточного доступа к СМИ.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Меркель рассказала об осложнении отношений между ЕС и Турцией после референдума
 Самое значимое
Совет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны БакуСовет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны Баку
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Трамп в рамках USAID намерен сократить финансирование развивающихся стран, в том числе АрменииТрамп в рамках USAID намерен сократить финансирование развивающихся стран, в том числе Армении
Часть сокращений касается стран, которые считаются стратегически важными в Вашингтоне. К примеру, помощь Украине, которую призывали проводить политические и экономические реформы, грозит снизиться на 68,8%
SIPRI: Азербайджан сократил военные расходы на 36% в 2016 годуSIPRI: Азербайджан сократил военные расходы на 36% в 2016 году
Согласно докладу, 2016 году общий объем военных расходов в мире вырос на 0,4% по сравнению с 2015 годом, до $1.69 трлн
Посол Израиля вызван в МИД РФ из-за авиаударов в районе ПальмирыПосол Израиля вызван в МИД РФ из-за авиаударов в районе Пальмиры
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Partner news
 Статьи
Да будет свет

Главные научные события марта

 Самое читаемое в разделе
В Дании нашли новый метод борьбы с раком
Полция в Петербурге задержала девятого предполагаемого вербовщика террористов
В Лас-Вегасе установили автоматы для раздачи бесплатных стерильных игл и шприцов наркозависимым
Ученые создали устройство, собирающее питьевую воду из воздуха
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
ГУГА: Цены на авиабилеты в Армении снизятся в ближайшее время Подписание в ближайшее время соглашениям между Арменией и ЕС о всеобъемлющих воздушных перевозках приведет к снижению цен на авиабилеты и повышению качества услуг.
Социально необеспеченные граждане Армении получат медстрахование Разработка концепции проекта внедрения Института медицинского омбудсмена в Армении будет завершена до 25 мая.
Министры обороны Армении и Ирана обсудили в Москве карабахское урегулирование Глава оборонного ведомства Армении в рамках проходящей в Москве конференции по международной безопасности обсудил со своим иранским коллегой Хосейном Дехганом вопрос урегулирования карабахского конфликта.
Абрамян помог освободить 5 российских моряков из плена в Ливии Пятеро российских моряков вернулись ночью из Ливии вместе с Заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, Первым заместителем министра промышленности и торговли Глебом Никитиным и Президентом Союза армян России, Посол Доброй Воли ЮНЕСКО Ара Абрамяном.