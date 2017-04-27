Меркель: Турецкий референдум осложнил отношения с ЕС

PanARMENIAN.Net - Референдум в Турции о внесении поправок в конституцию серьезно осложнил отношения между Брюсселем и Анкарой. Об этом 27 апреля заявил канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы уважаем право турецкого народа принимать решение о внесении конституционных поправок», — сообщила она, отметив при этом, что большое беспокойство вызывают сообщения о нарушениях во время голосования.

«Турецкое правительство должно принять это во внимание», — добавила канцлер, выступая в бундестаге, передает Lenta.ru.

По словам главы немецкого правительства, то, что «Турция окончательно отвернулась от Европы, совсем не хорошо».

26 апреля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может пересмотреть свою позицию по вопросу вступления в Евросоюз, если Брюссель продолжит и дальше тянуть время.

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в основной закон страны. Согласно предварительным итогам, поправки поддержали 51.4 процента участников голосования.

Миссия наблюдателей ОБСЕ объявила, что проведение референдума не соответствовало стандартам Совета Европы: избиратели не получили объективной информации о реформе, на ряде участков отсутствовали наблюдатели от общественных организаций, оппозиция не получила достаточного доступа к СМИ.