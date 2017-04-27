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Министр культуры Армении не знает, когда стартует проект «Старый Ереван»

Министр культуры Армении не знает, когда стартует проект «Старый Ереван»
27 апреля 2017 - 16:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр культуры Армении Армен Амирян не знает, когда в центре Еревана будет осуществлен проект «Старый Ереван», однако уверяет, что его реализации ничто не мешает.

«Инвесторы должны выполнить свои функции, правительство — свои, не мешая друг другу и сохранив историко-культурную среду Еревана», — сказал Амирян, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

22 апреля во главе с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном в правительстве прошло совещание, в ходе которого был обсужден процесс реализации проекта «Старый Ереван».

Премьер поручил руководителям соответствующих структур обратить внимание не только на восстановление зданий-памятников, но и на привлечение инвестиций и развитие строительной сферы.

«Старый Ереван»— это проект по восстановлению демонтированных историко-культурных зданий-памятников в центре столицы. Проект должен быть осуществлен на огражденной улицами Абовян, Павстос Бюзанд, Езник Кохбаци и Арами территории главного проспекта. Крайним сроком завершения проекта были отмечены 2010-2011 гг. Позднее в 2014 году правительство подписало соглашение о возобновлении работ по застройке, согласно которым строительные работы должны были возобновлены в 2015 году. Прошло 2 года, однако на этой территории работы все еще не ведутся.

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Armeniasputnik.am: Армен Амирян о проблемах со "Старым Ереваном" l
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