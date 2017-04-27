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Курды продвигаются к центру сирийского Табки: 20 террористов ИГ уничтожены

Курды продвигаются к центру сирийского Табки: 20 террористов ИГ уничтожены
27 апреля 2017 - 17:10 AMT

PanARMENIAN.Net - «Сирийские демократические силы» (SDF), основу которых составляют курдские ополченцы, продолжают штурм сирийского города Табка, за два дня ими захвачены две стратегически важные точки, уничтожено 20 боевиков ИГ и еще 10 взяты в плен.

Бойцы SDF взяли под контроль городской район Аль-Вахаб, один из самых важных в городе. Кроме того, SDF взяли под контроль радиостанцию на северо-западе города.

За последние два дня столкновений более 20 членов ИГ были убиты, в том числе два снайпера, а более 10 других были захвачены в плен, передает РИА Новости.

Кроме того, бойцы SDF захватили три цеха по производству мин, захватили и уничтожили несколько автомобилей ИГ, а также танк.

Отмечается, что «Сирийским демократическим силам» помогают самолеты международной коалиции – за два дня они нанесли шесть авиаударов по позициям боевиков в Табке.

Освобождение города Табка и «сирийской столицы» ИГ Ракки является частью объявленной «Сирийскими демократическими силами» (SDF) операции «Гнев Евфрата».

Основой SDF являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

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Ria.ru. Курды продвигаются к центру Табки, уничтожены 20 боевиков ИГ*
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