Штат Колорадо признал Геноцид армян
27 апреля 2017 - 17:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Законодательный орган американского штата Колорадо принял резолюцию о Геноциде армян.
Согласно решению, 26 апреля будет Днем памяти жертв Геноцида армян.
«Мы поддерживаем стабильные и конструктивные отношения между Арменией и соседними странами, на основе понимания фактов и осознания последствий Геноцида армян», - говорится в резолюции.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
Самое значимое
«В результате Геноцида армян погибли 1.5 млн человек. Я об этом знаю, я изучал факты, а Турция пытается скрыть правду», - написал Ассанж
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
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