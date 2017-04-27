«Кассини» сфотографировал ураганы на Сатурне c близкого расстояния
27 апреля 2017 - 18:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Зонд «Кассини» успешно совершил первый пролет через пустоту между кольцами Сатурна и планетой-гигантом и получил самые детальные фотографии и видеозаписи ураганов в верхних слоях его атмосферы.
«Ни один другой зонд не подлетал так близко к Сатурну. Мы только могли предполагать, опираясь на теорию и предсказания, полученные благодаря нашим пролетам через кольца Сатурна, что именно нас будет ожидать в промежутке между кольцами и планетой. Я рад всем сообщить, что Кассини успешно пролетел через эту «дыру» и остался в великолепной форме», — заявил Эрл Мейз (Earl Maize), руководитель миссии «Кассини» в НАСА.
Ранее «Кассини» официально начал последнюю фазу в своей жизни, в последний раз встретившись с Титаном. Сближение с этой луной Сатурна помогло зонду поменять траекторию полета и выйти на курс столкновения с планетой-гигантом, в атмосфере которой он сгорит в середине сентября 2017 года, совершив 22 пролета через промежуток между кольцами и их «властелином».
Вечером 26 апреля «Кассини» совершил первый подобный «пируэт», максимально тесно сблизившись с Сатурном и получив массу новых научных данных по устройству недр и атмосферы планеты-гиганта. Для дополнительной защиты зонда НАСА развернуло главную антенну «Кассини» таким образом, что она стала своеобразным «щитом», защищавшим космический аппарат от ударов пылинок и микроастероидов.
Как отмечают в НАСА, зонд фактически коснулся верхнего слоя облаков Сатурна, пролетев всего в 3000 километрах от их поверхности, и на обратном пути очень близко подошел к внутренней границе его колец, сблизившись с ними на 300 километров. Сам промежуток между кольцами и атмосферой Сатурна составляет всего 1,5 тысячи километров, что означает, что «Кассини» фактически вошел в атмосферу Сатурна во время этого пролета. По словам ученых НАСА, зонд пролетел через те ее регионы, где плотность и давление сатурнианского «воздуха» были равны земному.
«Гвоздем» научной программы стали сверхдетальные фотографии ураганов Сатурна, снятые в момент максимального сближения с планетой. Эти снимки и другие данные, как надеются ученые, помогут нам понять, как работает атмосфера планеты-гиганта и поможет раскрыть тайну рождения колец.
Самое значимое
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Часть сокращений касается стран, которые считаются стратегически важными в Вашингтоне. К примеру, помощь Украине, которую призывали проводить политические и экономические реформы, грозит снизиться на 68,8%
Согласно докладу, 2016 году общий объем военных расходов в мире вырос на 0,4% по сравнению с 2015 годом, до $1.69 трлн
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Partner news
Последние новости
Штат Колорадо признал Геноцид армян Согласно решению, 26 апреля будет Днем памяти жертв Геноцида армян.
Министр культуры Армении не знает, когда стартует проект «Старый Ереван» Министр культуры Армении Армен Амирян не знает, когда в центре Еревана будет осуществлен проект «Старый Ереван», однако уверяет, что его реализации ничто не мешает.
#Killzibil: 29 апреля пройдет Всеармянский субботник 29 апреля пройдет второй Всеармянский субботник Make Armenia Clean Again, на который, по мнению инициаторов, выйдут тысячи человек.
«Газпром Армения» возглавила список налогоплательщиков РА «Газпром Армения» обладающая монопольным правом на поставки природного газа в Армению, возглавила список одной тысячи крупных налогоплательщиков страны по итогам первого квартала 2017 года.