«Кассини» сфотографировал ураганы на Сатурне c близкого расстояния

PanARMENIAN.Net - Зонд «Кассини» успешно совершил первый пролет через пустоту между кольцами Сатурна и планетой-гигантом и получил самые детальные фотографии и видеозаписи ураганов в верхних слоях его атмосферы.

«Ни один другой зонд не подлетал так близко к Сатурну. Мы только могли предполагать, опираясь на теорию и предсказания, полученные благодаря нашим пролетам через кольца Сатурна, что именно нас будет ожидать в промежутке между кольцами и планетой. Я рад всем сообщить, что Кассини успешно пролетел через эту «дыру» и остался в великолепной форме», — заявил Эрл Мейз (Earl Maize), руководитель миссии «Кассини» в НАСА.

Ранее «Кассини» официально начал последнюю фазу в своей жизни, в последний раз встретившись с Титаном. Сближение с этой луной Сатурна помогло зонду поменять траекторию полета и выйти на курс столкновения с планетой-гигантом, в атмосфере которой он сгорит в середине сентября 2017 года, совершив 22 пролета через промежуток между кольцами и их «властелином».

Вечером 26 апреля «Кассини» совершил первый подобный «пируэт», максимально тесно сблизившись с Сатурном и получив массу новых научных данных по устройству недр и атмосферы планеты-гиганта. Для дополнительной защиты зонда НАСА развернуло главную антенну «Кассини» таким образом, что она стала своеобразным «щитом», защищавшим космический аппарат от ударов пылинок и микроастероидов.

Как отмечают в НАСА, зонд фактически коснулся верхнего слоя облаков Сатурна, пролетев всего в 3000 километрах от их поверхности, и на обратном пути очень близко подошел к внутренней границе его колец, сблизившись с ними на 300 километров. Сам промежуток между кольцами и атмосферой Сатурна составляет всего 1,5 тысячи километров, что означает, что «Кассини» фактически вошел в атмосферу Сатурна во время этого пролета. По словам ученых НАСА, зонд пролетел через те ее регионы, где плотность и давление сатурнианского «воздуха» были равны земному.

«Гвоздем» научной программы стали сверхдетальные фотографии ураганов Сатурна, снятые в момент максимального сближения с планетой. Эти снимки и другие данные, как надеются ученые, помогут нам понять, как работает атмосфера планеты-гиганта и поможет раскрыть тайну рождения колец.