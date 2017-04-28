ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 440 выстрелов

PanARMENIAN.Net - В ночь с 27 на 28 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 35 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

За указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций около 440 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций.

В ночь с 26 на 27 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня 45 раз.В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 350 выстрелов.