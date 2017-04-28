The Economist: Цель фильма «Обещание» - не коммерция, а достижение признания Геноцида армян
28 апреля 2017 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Фильм «Обещание» (The Promis), рассказывающий о Геноциде армян, не преследовал коммерческие цели, он был создан, чтобы осветить замалчиваемые исторические события, сообщает Economist.
Отмечается, что историческая драма на тему национальной трагедии – это фильм из категории любимых Голливудом. Однако уже век, как сценаристы и режиссеры отворачивались от этого замысла.
О том, что фильм снят при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна, стало известно в день его смерти.
Фильм снят на киностудии Survival Pictures.Бюджет фильма – 100 млн долларов. Главные герои картины: Майк (Оскар Айзек) уехавший в Константинополь изучать медицину, фотожурналист Крис Майер (Кристиан Бейл) прибывший в Османскую империю для освещения геополитических событий и учившаяся в Париже армянская художница Анна (Шарлотта ле Бон). Любовная история Криса и Анны разворачивается на фоне Геноцида национальных меньшинств в Османской империи в годы Первой мировой войны.
Армянин Майкл – скромный провизор, который оставил свою деревню и поехал в Константинополь, изучать медицину. Крис – американский фотожурналист, приехавший в эту страну для освещения геополитических вопросов.
У него отношения с армянкой Анной – талантливой художницей, учившейся в Париже. При встрече Майкла с Анной их историческая память вспыхивает искрой. Анна становится объектом соперничества двух мужчин. Когда во время Первой мировой войны турки, присоединившиеся к Германии, целенаправленно истребляют нацменьшинства на границах Османской империи, героям приходится делать трудный выбор. Вышедший в американский прокат 21 апреля, за первую неделю фильм собрал лишь 4,1 млн долларов, по мнению специалистов, общие сборы во всем мире составят около 20 млн долларов, что с коммерческой точки зрения можно считать неудачей.
Однако финансировавший съемки Кркорян не планировал большие сборы.
«Мы не должны судить фильм и с чисто художественной точки зрения, поскольку фильм «Обещание», рассказывающий о Геноциде армян, не преследовал коммерческие цели, он был создан, чтобы осветить замалчиваемые исторические события. Фильм «Обещание» достигает своей цели, и когда однажды Геноцид армян будет международно признан, скажется роль и этого фильма»,- говорится в статье.
В Армении и России фильм вышел в прокат 27 апреля.
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Армянский Национальный Комитет Америки опубликовал на своей странице в Facebook трейлер нового документального фильма о последствиях отрицания Геноцида армян Architects of Denial.
Об этом заявил режиссер фильма Терри Джордж в интервью государственному телевидению.
Фестиваль пройдет в Анкаре 21-30 апреля. В программу армянской делегации вошли 11 фильмов.
Музыка всемирно известного армянского композитора Арама Хачатуряна и симфония рок-певца и композитора армянского происхождения Стаса Намина 22 апреля прозвучат в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского в память о жертвах Геноцида армян.
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