Трамп: Возможен военный конфликт с Северной Кореей
28 апреля 2017 - 10:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп заявил, что противостояние с Северной Кореей из-за ее ядерной программы может вылиться в серьезный военный конфликт, однако он предпочел бы разрешить ситуацию дипломатическим путем, передает BBC.
Трамп также уверен, что северокорейскому лидеру, который возглавил страну в 27 лет, нелегко.
«Существует вероятность того, что у нас может быть серьезный конфликт с Северной Кореей. Абсолютно», – сказал Трамп в интервью, приуроченном к 100 дням его президентства.
Тем не менее, президент США заявил, что хочет разрешить кризис мирным путем и сейчас его администрация готовит ряд новых экономических санкций против КНДР.
«Мы хотели бы решать вопросы дипломатично, но это очень сложно», – признался Трамп.
Он похвалил китайского лидера Си Цзиньпина за помощь Китая в попытках обуздать Северную Корею.
«Я считаю, что он очень много делает, он определенно не хочет видеть суматоху и смерть, он не хочет этого видеть, он хороший человек, он очень хороший человек», – охарактеризовал Трамп своего китайского партнера, с которым провел переговоры в апреле 2017 года.
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