СМИ: Тельман Исмаилов стал фигурантом дела о 8 убийствах

PanARMENIAN.Net - Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов стал фигурантом расследования деятельности преступной группировки, которую подозревают в совершении восьми заказных убийств. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В рамках досудебного соглашения участник преступной группировки Гарри Белоцерковский дал показания против Тельмана Исмаилова. Он рассказал о восьми заказных убийствах совершенных с 2000-го по 2016 год, к которым якобы причастны братья Исмаиловы, передает Росбалт.

Все преступления были связаны с криминальной войной за ряд торговых объектов в Северном административном округе Москвы. Жертвами становились представители «коптевской» преступной группировки и бизнесмены, имевшие с ними отношения.

В частности, Белоцерковский рассказал, как в 2000 году стал свидетелем беседы Тельмана и Рафика Исмаиловых в ресторане «Прага», «во время которой обсуждалась необходимость устранения «авторитета» Андрея Лобанова». Вскоре после этого Лобанов был застрелен.

«К уже существующим делам об убийствах в ближайшее время добавится новое — по ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества)», — сказал источник.

По его данным, Рафику Исмаилову предъявлены обвинения, а Вагиф Исмаилов скрылся от следствия, однако, фигурантами каких дел они являются, источник не уточнил.

«Вопрос относительно Тельмана Исмаилова сейчас решается. Не исключено, что его тоже объявят в розыск», — рассказал источник.

Брат Исмаилова, Рафик, был задержан 21 ноября 2016 года по подозрению в убийстве владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-моторс» Юрия Брилева. Он отказался признавать свою вину. Как сообщали в СКР, он был задержан на два месяца.

По делу об убийстве Савкина и Брилева в мае 2016 года проходит также Мехман Керимов. Исмаилову и Керимову было предъявлено обвинение по уголовному делу по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По данным ТАСС, Керимов свою вину признал.

В августе 2016 года суд по иску банка ВТБ признал бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ Тельмана Исмаилова банкротом и ввел процедуру реструктуризации его долгов. До этого суд признавал Исмаилова банкротом в 2015 году, однако в марте 2016 года это решение было отменено.

По данным Forbes, в 2015 году состояние Исмаилова оценивалось в $600 млн, он входил в список 200 богатейших бизнесменов России. Основным активом бизнесмена до 2009 года был Черкизовский рынок, который закрыли по решению властей.

В марте 2017 года Арбитражный суд Московской области постановил начать реализацию собственности Исмаилова.