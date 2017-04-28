// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Госдеп: Удар Турции по курдам угрожал американским военным

Госдеп: Удар Турции по курдам угрожал американским военным
28 апреля 2017 - 11:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Удар Турции по курдам в Сирии и Ираке поставил под угрозу американских военных. Об этом заявил представитель госдепартамента Марк Тонер.

«Мы ясно дали понять турецкому правительству на очень высоком уровне о наших глубоких озабоченностях по поводу предпринятых ими действий. Они не только не координировали свои действия с коалицией, но они поставили под угрозу американских солдат, которые находятся в этой области», — сказал он на брифинге.

Тонер добавил, что США «понимают озабоченности Турции по поводу РПК», но Вашингтон с этим «не согласен».

«Мы дали им (Турции) ясно понять, что они должны полностью координировать свои действия с нами и с коалицией», — подчеркнул представитель госдепа, передает РИА Новости.

25 апреля Турция нанесла удары по позициям курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. В результате погибли около 70 человек. Анкара ранее неоднократно критиковала Вашингтон за поставки оружия сирийским курдам, которых США считают своими союзниками в борьбе с ИГ.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предупредил Россию, США и северный Иракский Курдистан об операции.

В Москве эти удары назвали «неприемлемыми», подчеркнув, что Анкара нанесла их в обход законных правительств Сирии и Ирака.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Госдеп заявил, что удар Турции по курдам угрожал американским военным
 Самое значимое
Совет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны БакуСовет Европы расследует возможные случаи подкупа парламентариев со стороны Баку
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Трамп в рамках USAID намерен сократить финансирование развивающихся стран, в том числе АрменииТрамп в рамках USAID намерен сократить финансирование развивающихся стран, в том числе Армении
Часть сокращений касается стран, которые считаются стратегически важными в Вашингтоне. К примеру, помощь Украине, которую призывали проводить политические и экономические реформы, грозит снизиться на 68,8%
SIPRI: Азербайджан сократил военные расходы на 36% в 2016 годуSIPRI: Азербайджан сократил военные расходы на 36% в 2016 году
Согласно докладу, 2016 году общий объем военных расходов в мире вырос на 0,4% по сравнению с 2015 годом, до $1.69 трлн
Посол Израиля вызван в МИД РФ из-за авиаударов в районе ПальмирыПосол Израиля вызван в МИД РФ из-за авиаударов в районе Пальмиры
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Partner news
 Статьи
Да будет свет

Главные научные события марта

 Самое читаемое в разделе
В Дании нашли новый метод борьбы с раком
Полция в Петербурге задержала девятого предполагаемого вербовщика террористов
В Лас-Вегасе установили автоматы для раздачи бесплатных стерильных игл и шприцов наркозависимым
Ученые создали устройство, собирающее питьевую воду из воздуха
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие
В Москве пройдет вечер, посвященный «Поэту всех армян» 29 апреля в рамках поэтической встречи «Сокровищ бесконечных бездна в просторе сердца моего» будет рассказано о жизни и творчестве Туманяна — армянского поэта, публициста и общественного деятеля.
Тиллерсон: Россия и США «ничего не решили» на встрече в Москве Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в ходе его визита в Москву стороны не решили никаких вопросов.
Полиция Лондона задержала 4 подозреваемых в подготовке теракта При штурме дома, где находились подозреваемые, одна женщина была ранена. Она госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное