Госдеп: Удар Турции по курдам угрожал американским военным

PanARMENIAN.Net - Удар Турции по курдам в Сирии и Ираке поставил под угрозу американских военных. Об этом заявил представитель госдепартамента Марк Тонер.

«Мы ясно дали понять турецкому правительству на очень высоком уровне о наших глубоких озабоченностях по поводу предпринятых ими действий. Они не только не координировали свои действия с коалицией, но они поставили под угрозу американских солдат, которые находятся в этой области», — сказал он на брифинге.

Тонер добавил, что США «понимают озабоченности Турции по поводу РПК», но Вашингтон с этим «не согласен».

«Мы дали им (Турции) ясно понять, что они должны полностью координировать свои действия с нами и с коалицией», — подчеркнул представитель госдепа, передает РИА Новости.

25 апреля Турция нанесла удары по позициям курдов на северо-востоке Сирии и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. В результате погибли около 70 человек. Анкара ранее неоднократно критиковала Вашингтон за поставки оружия сирийским курдам, которых США считают своими союзниками в борьбе с ИГ.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предупредил Россию, США и северный Иракский Курдистан об операции.

В Москве эти удары назвали «неприемлемыми», подчеркнув, что Анкара нанесла их в обход законных правительств Сирии и Ирака.