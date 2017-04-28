Курдское ополчение сообщило о гибели 17 турецких солдат в боях на севере Сирии

PanARMENIAN.Net - На севере Сирии у границы с Турцией продолжаются столкновения курдских формирований с турецкой армией, курдское ополчение YPG сообщило о гибели 17 турецких солдат в боях за кантон Африн.

Источник YPG заявил, что 17 турецких солдат были убиты и трое получили ранения, YPG также уничтожили бронетранспортер турецкой армии, передает РИА Новости со ссылкой на курдское агентство Firat.

По данным источника, это произошло в районе деревень Рако и Шийе курдского кантона Африн.

Ранее курды сообщали об уничтожении турецких танка, бронетранспортера и машины с радаром в районе города Тель-Абьяд (курдское название Гире Спи).

Обострение между курдскими повстанцами и турецкой армией произошло после того, как турецкая авиация 25 апреля произвела бомбардировку позиций курдских повстанцев на севере Сирии и Ирака. Турция считает их связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным турецкого генштаба, погибло 70 курдских бойцов.

При этом именно эти курдские группировки совместно с международной коалицией ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от ИГ.