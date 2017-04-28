Полиция Лондона задержала 4 подозреваемых в подготовке теракта
28 апреля 2017 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Во время контртеррористической операции в одном из районов Лондона полиция задержала четверых подозреваемых в подготовке теракта.
При штурме дома, где находились подозреваемые, одна женщина была ранена. Она госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
В правоохранительных органах не назвали имена задержанных, но пояснили, что все они находились под наблюдением сотрудников контрразведки.
Полицейские уточнили, что задержание не связано с инцидентом, произошедшим в центре британской столицы 27 апреля, когда патрульные нейтрализовали мужчину, вооруженного несколькими ножами.
22 марта уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Жертвами теракта стали пять человек, около 40 получили ранения.
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