Тиллерсон: Россия и США «ничего не решили» на встрече в Москве
28 апреля 2017 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в ходе его визита в Москву стороны не решили никаких вопросов. Он добавил, что Россия «должна решить, хочет или не хочет она быть позитивной частью глобального миропорядка», пишет «Коммерсант» со ссылкой на National Public Radio.
Первый визит Рекса Тиллерсона в Москву состоялся 11-12 апреля. Судя по заявлениям двух делегаций, сближения позиций на переговорах достичь не удалось, но стороны договорились начать движение в этом направлении.
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