В Москве пройдет вечер, посвященный «Поэту всех армян»

PanARMENIAN.Net - Посетители библиотеки на северо-западе Москвы смогут познакомиться с творчеством великого армянского поэта Ованеса Туманяна, пишет интернет-газета «Хорошево-Мневники».

29 апреля в рамках поэтической встречи «Сокровищ бесконечных бездна в просторе сердца моего» будет рассказано о жизни и творчестве Туманяна — армянского поэта, публициста и общественного деятеля.

Специальными гостями вечера станут дудукисты ансамбля «Цирани» при духовно-просветительском центре «Айордац тун».

«Музыка, сыгранная на дудуке, является неотъемлемой частью культурной жизни армянского народа. На протяжении многих времен этот инструмент сопровождал все важные социальные события в жизни армян. И нам особенно приятно, что эта красивая самобытная музыка прозвучит для гостей на вечере в нашей библиотеке», — сказала заведующая библиотекой №225 Оксана Митрофанова.

Мероприятие продолжит цикл встреч в формате этнокультурного диалога, которые проводит библиотека как Центр сохранения культурного наследия народов Москвы.

Поэт всех армян

Великий армянский поэт Ованес Туманян сыграл особую роль не только в истории родной литературы, но и в духовной жизни армянского народа. «Искусство должно быть ясным, прозрачным как глаз и как глаз сложным»,– говорил поэт. И действительно, язык произведений Туманяна удивительно прост и естественен, но в то же время – он живой и образный. Еще при жизни Туманяна называли «Поэтом всех армян».

Ованес Туманян родился 19 февраля 1869 года в армянском селе Дсех, в семье священника. Начальное образование Ованес получил в школе Джалалогли (Степанаван), а в 1883 году перевелся в школу Нерсесян в Тифлисе. Однако, по причине материальных трудностей, он не смог ее закончить, и был вынужден в 1887 году поступить на работу в Тифлисский армянский народный суд, а позже – в канцелярию Армянского издательского общества, где проработал до 1893 года. В середине 1890-х годов Туманян навсегда оставляет службу, чтобы целиком посвятить себя литературному творчеству. Сам писать он начал еще с середины 1880-х годов, публикуясь в армянских газетах и журналах. Но широкую известность получил после выхода сборника «Стихотворения» в 1892 году. Произведения тех лет – поэмы: «Маро» (1892), «Сако из Лори» (1890), «Стенания» (1890) , «Ануш» (1892) и другие. По поэме «Ануш» Арменом Тиграняном была написана первая армянская опера . В основе многих его поэм («Взятие крепости Тмук», «Ахтамар», «Парвана», «Давид Сасунский»), баллад и сказок («Капля меда», «Храбрый Назар», «Хозяин и работник», «Кукушка», «Собака и кот»…) лежат народные предания. Ованес Туманян является автором 22 обработок армянских народных сказок. Известно, что, работая над поэмой «Азаран-Блбул», он имел под рукой более 60 вариантов сказки.

У Туманяна было десять детей: четыре сына и шесть дочерей. Младший сын, Арег на вскрытии тела отца тайком похитил сердце отца. Арег поместил сердце отца в формалин и привез в Тифлис, где оно хранилось в кабинете поэта до 1948 года, откуда было перевезено в анатомический музей Еревана и в 1994 году предано, наконец, земле в родном Дсехе – в часовенке близ отчего дома.