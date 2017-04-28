В Москве пройдет вечер, посвященный «Поэту всех армян»
28 апреля 2017 - 12:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Посетители библиотеки на северо-западе Москвы смогут познакомиться с творчеством великого армянского поэта Ованеса Туманяна, пишет интернет-газета «Хорошево-Мневники».
29 апреля в рамках поэтической встречи «Сокровищ бесконечных бездна в просторе сердца моего» будет рассказано о жизни и творчестве Туманяна — армянского поэта, публициста и общественного деятеля.
Специальными гостями вечера станут дудукисты ансамбля «Цирани» при духовно-просветительском центре «Айордац тун».
«Музыка, сыгранная на дудуке, является неотъемлемой частью культурной жизни армянского народа. На протяжении многих времен этот инструмент сопровождал все важные социальные события в жизни армян. И нам особенно приятно, что эта красивая самобытная музыка прозвучит для гостей на вечере в нашей библиотеке», — сказала заведующая библиотекой №225 Оксана Митрофанова.
Мероприятие продолжит цикл встреч в формате этнокультурного диалога, которые проводит библиотека как Центр сохранения культурного наследия народов Москвы.
Поэт всех армян
Великий армянский поэт Ованес Туманян сыграл особую роль не только в истории родной литературы, но и в духовной жизни армянского народа. «Искусство должно быть ясным, прозрачным как глаз и как глаз сложным»,– говорил поэт. И действительно, язык произведений Туманяна удивительно прост и естественен, но в то же время – он живой и образный. Еще при жизни Туманяна называли «Поэтом всех армян».
Ованес Туманян родился 19 февраля 1869 года в армянском селе Дсех, в семье священника. Начальное образование Ованес получил в школе Джалалогли (Степанаван), а в 1883 году перевелся в школу Нерсесян в Тифлисе. Однако, по причине материальных трудностей, он не смог ее закончить, и был вынужден в 1887 году поступить на работу в Тифлисский армянский народный суд, а позже – в канцелярию Армянского издательского общества, где проработал до 1893 года. В середине 1890-х годов Туманян навсегда оставляет службу, чтобы целиком посвятить себя литературному творчеству. Сам писать он начал еще с середины 1880-х годов, публикуясь в армянских газетах и журналах. Но широкую известность получил после выхода сборника «Стихотворения» в 1892 году. Произведения тех лет – поэмы: «Маро» (1892), «Сако из Лори» (1890), «Стенания» (1890) , «Ануш» (1892) и другие. По поэме «Ануш» Арменом Тиграняном была написана первая армянская опера . В основе многих его поэм («Взятие крепости Тмук», «Ахтамар», «Парвана», «Давид Сасунский»), баллад и сказок («Капля меда», «Храбрый Назар», «Хозяин и работник», «Кукушка», «Собака и кот»…) лежат народные предания. Ованес Туманян является автором 22 обработок армянских народных сказок. Известно, что, работая над поэмой «Азаран-Блбул», он имел под рукой более 60 вариантов сказки.
У Туманяна было десять детей: четыре сына и шесть дочерей. Младший сын, Арег на вскрытии тела отца тайком похитил сердце отца. Арег поместил сердце отца в формалин и привез в Тифлис, где оно хранилось в кабинете поэта до 1948 года, откуда было перевезено в анатомический музей Еревана и в 1994 году предано, наконец, земле в родном Дсехе – в часовенке близ отчего дома.
Самое значимое
Армянский Национальный Комитет Америки опубликовал на своей странице в Facebook трейлер нового документального фильма о последствиях отрицания Геноцида армян Architects of Denial.
Об этом заявил режиссер фильма Терри Джордж в интервью государственному телевидению.
Фестиваль пройдет в Анкаре 21-30 апреля. В программу армянской делегации вошли 11 фильмов.
Музыка всемирно известного армянского композитора Арама Хачатуряна и симфония рок-певца и композитора армянского происхождения Стаса Намина 22 апреля прозвучат в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского в память о жертвах Геноцида армян.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
СМИ: ИГ применяло в Ираке нацистские боеприпасы Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) применяли в Ираке самодельный тоннелепроходческий комплекс, а также боеприпасы, изготовленные в нацистской Германии до Второй мировой войны.
РПК взяла на себя ответственность за гибель 12 турецких солдат на востоке страны Согласно сообщению, 25 апреля женщины-партизаны YJA-Star (женское подразделение HPG) обстреляли из РПГ турецкий лагерь в местности Шейх Кума в провинции Битлис. Десять турецких солдат погибли
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие
Захарова назвала «хамством» статьи азербайджанских журналистов Она также попросила присутствующих на брифинге азербайджанских журналистов передать своим коллегам, что не стоит писать об официальных сообщениях МИД России в подобном тоне