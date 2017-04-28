Ответный фильм Турции на «Обещание» провалился на всех фронтах

PanARMENIAN.Net - В ответ на фильм известного режиссера Терри Джорджа о Геноциде армян «Обещание» (The Promise) усилиями турецких властей сняли фильм «Османский лейтенант» (The Ottoman Lieutenant) при участии голливудских звезд.

В фильме «Османский лейтенант» отрицается Геноцид армян. Он рассказывает о паре, живущей в Османской империи в годы Первой мировой войны. В ленте акцент намеренно делается на жертвах в годы войны, в числе которых было много армян. Таким образом, Турция пытается утвердить, представленные ею исторические факты.

Как случатся с любым заказом, где отсутствует творческий подход автора, «Османский лейтенант» получил худшие рецензии от критиков, провалился в прокате и потерпел неудачу на всех фронтах.

Таким образом, несмотря на то, что создатели не упоминают бюджет производства картины (который может быть весьма высоким, учитывая, что вовлеченные актеры Джош Гарнет, Бен Кингсли и Майкл Хьюсман), «Османский лейтенант», стартовавший 10 марта в США , собрал в кинотеатрах всего лишь $240.978.

Не внушают надежды также оценки кинокритиков: Рейтинг «Османского лейтенанта» на сайте Rotten Tomatoes всего 21%, что считается «гнилым фильмом», 17 из 23 отзывов о фильме отрицательные. Средняя оценка зрителей - 2.4 из 5 ( среди 440 оценивших). Печальная картина наблюдается также на сайте Metacritic, где рейтинг фильма 26 (красный) на основе 13 критических статей.

На крупнейшем сайте кинорейтингов IMDb у Османского лейтенанта» на основе 1895 оценок всего 4.7, который считается показателем плохого кино.